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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يكرم مدير مكتبه لتعيينه معاونا بالنيابة الإدارية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يكرم مدير مكتبه

كرم الدكتور محمد أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور على مصطفى، مدير مكتبه، لانتهاء فترة عمله وتعيينه معاوناً بالنيابة الإدارية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.

وجه نائب المحافظ، الشكر للدكتور على مصطفى، تقديرًا له على جهوده المخلصة في أداء المهام والتكليفات، وعمله بتفان، خلال فترة عمله بالمحافظة.

وأشار إلى أن تكريم المخلصين هو واجب للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفان في العمل، وبذل المزيد من الجهد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في موقعه الجديد معاونا بالنيابة الإدارية.
وفي سياق متصل أقامت محافظة المنيا معرضاً يعبر عن تاريخ المحافظة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في إطار احتفال الاكاديمية بتقديم جمهورية مصر العربية لمدارس وملحقي الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة وضم المعرض منتجات المحافظة ونال المعرض اعجاب الحاضرين، من كافة الدول والوزارات والمحافظات والهيئات المشاركة في الاحتفال.

وأثنى اللواء أ.ح أيمن نعيم مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا على جناح محافظة المنيا لما راه سيادته من الاهتمام الشديد من المحافظة على إبراز الأنشطة التي تتميز بها المحافظة.

ووجه الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على نجاح معرض المحافظة، وعلى إيفاد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نيابة عن المحافظ لشرح كافة جوانب المعرض وأبرز أنشطة المحافظة ومنتجاتها وعرض منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، في إطار الجمهورية الجديدة.

وأهدى الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، درع المحافظة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقد كرم السيد مدير اكاديمية ناصر العسكرية الدكتور نائب المحافظ بمنحه شهادة تكريم.
 

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