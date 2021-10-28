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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحذير شديد اللهجة من الأوقاف بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا يمثلها ولا يعبر عنها إلا ما ينشر عبر صفحتها وموقعها الرسمي أو الصفحة الرسمية للوزير محمد مختار جمعة، محذرة من الانسياق خلف الصفحات الوهمية أو استخدام الشعارات المزيفة لبعض المواقع ، مع ضرورة الرجوع دائما إلى الصفحة الرسمية للوزارة للتحقق من أية أخبار .

بث الشائعات 

وشددت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، أن بث الشائعات والأراجيف هو صنع العناصر المارقة والمخربة والمفسدة من جماعات أهل الشر ، قصد إثارة المجتمع ، وأن نشر أو تشيير أية أخبار دون التحقق إثم كبير ، حيث يقول الحق سبحانه : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " كَفَى بالمرءِ كذِبًا أن يحدِّثَ بِكُلِّ ما سمِعَ" .

وأعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أية أخبار كاذبة .

مصير منتحل صفحة وزارة الأوقاف وعقوبة نشر الأخبار الكاذبة وفقا للقانون

بالأسماء.. الأوقاف تعلن بدء الدراسة بالمعهد الفني للتمريض السبت المقبل

إطلاق أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة" 

تطلق وزارة الأوقاف أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة" ، وذلك يوم السبت الموافق 31/ 10/ 2021م ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ، يأتي ذلك في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي ، حيث تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات ، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف ، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة في المبادرة ، وأوائل منحة الماجستير .

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