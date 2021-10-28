رمضان السيد يرد على تصريحات قمصان.. ويشيد بموسيماني

قال رمضان السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، إنه راضٍ عن أداء الفريق الأحمر في لقاء الإسماعيلي بالدوري والفوز برباعية دون رد وخاصة التغيير التكتيكي الذي أجراه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.



وأشار رمضان عبر برنامج (البريمو) بقناة TEN إلى أنه لا يحب الانتقادات ويتمنى الأفضل للأهلي ولكن كل ملاحظاته الفنية حاول موسيماني تعديلها في الفترة الماضية وتحديداً في لقاء الإسماعيلي وخاصة تقارب الخطوط.



وأضاف:"كانت لدي ملاحظات بالفعل على مستوى الأهلي وخاصة في إدارة اللقاء والتغييرات من جانب موسيماني ولكن تم تلافي أغلب هذه الأمور وإن كان مستوى الإسماعيلي الهزيل ساهم في تسهيل اللقاء".



ورد رمضان السيد على تصريحات سامي قمصان مدرب الأهلي حول حزنه من انتقادات بعض قدامى القلعة الحمراء مؤكداً أن قمصان خانه التوفيق في هذه التصريحات لأنه الأولى بأن يتحدث حول هذه الأخطاء الفنية التي أضاعت الدوري.