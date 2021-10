ليدي جاجا وأنجلينا جولي وسلمى حايك.. نجمات هوليوود يشاركن في أفلام عالمية تطرح بالسينمات والمنصات خلال نوفمبر

يشهد شهر نوفمبر طرح عدد كبير من الأفلام القوية والمنتظرة منذ فترة طويلة، وتقوم ببطولتها نجمات شهيرات أبرزهن ليدي جاجا وأنجلينا جولي وسلمى حايك وكريستين ستيوارت.

House of Gucci

تنتظر الممثلة والمغنية الأمريكية ليدي جاجا عرض فيلمها الجديد House of Gucci المقتبس أحداثه من قصة حقيقية عن عائلة جوتشي الشهيرة.

يتوقع خبراء الموضة أن تبرز ليدي جاجا موضة مختلفة تماما من الأزياء والفساتين والتصميمات الراقية التي تميزت بها عائلة جوتشي والتي تدور حولها أحداث الفيلم.

يؤهل فيلم House Of Gucci ليدي جاجا للترشح للأوسكار مرة أخرى، التي تلعب فيه تلعب دور باتريزيا ريجياني، الزوجة السابقة لـ"ماوريتسيو جوتشي" الذي يقوم بدوره آدم درايفر.

تدور أحداث فيلم House Of Gucci حول قصة اغتيال حفيد مصمم الأزياء الشهير جوتشيو جوتشي، وتآمر زوجته الأول لتدبير الحادث، وتلعب سلمى حايك دور صديقتها، وأحداثه مقتبسىة من كتاب طرح عام 2001 باسم The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

فيلم House Of Gucci من إخراج ريدلي سكوت، ويضم في فريق تمثيله العملاق آل باتشينو، وجيريمي أيرونز، ومقرر طرحه في 24 نوفمبر المقبل.

بطلات فيلم Eternals

بدأت بطلات فيلم Eternals جولة ترويجية كبرى قبل طرح العمل رسميا في السينمات يوم 8 نوفمبر المقبل.

وتألقت أنجلينا جولي وأبنائها في العروض الخاصة لفيلم Eternals، إلى جانب بطلاته سلمى حايك وجيما تشين ومخرجته كلوي تشاو.

ينطلق فيلم مارفل الجديد Eternals في دور العرض الإيطالية يوم الأربعاء 3 نوفمبر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يوم 5 نوفمبر.

تعيش شخصيات Eternals على الأرض في الخفاء لسنوات طويلة، ولكن تقع مأساة غير متوقعة تجبرهم على الخروج من الظل ولم شملهم ضد أعداء البشرة الأقادم.

Red Notice

تستعد منصة نتفليكس أيضا لطرح فيلم Red Notice الذي تقوم ببطولته جال جادوت مع دواين جونسون وريان رينولدز.

فيلم Red Notice الذي أنتجه دواين جونسون وأخرجه مارشال ثوربر، تكلف مبالغ طائلة في ميزانيته ويعد أحد أضخم الأعمال المنتظرة هذا الموسم، وتدور أحداثه حول سرقة جمعت بين أكثر محققين للجرائم في مكتب التحقيقات الفيدرالي و2 من أكثر المجرمين في العالم.

أصدر الإنتربول في فيلم نتفليكس المنتظر إشعار أحمر وهو أعلى مستوى تأهب لمطاردة المطلوبين حول العالم، ويلعب دواين جونسون دور كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتولى هذه المهمة.

يقع دواين جونسون في فيلم Red Notice فريسة بين جال جادوت وريان رينولدز، لكنه يتمكن من صدهما بعد العديد من المغامرات والتجارب الخطرة التي تعرض لها بسببهما.

من المقرر طرح فيلم Red Notice على منصة نتفليكس بداية من 12 نوفمبر المقبل، ليفتتح موسم الأعياد، ومتوقع أن يحقق مشاهدات عالية.

Spencer

اقترب موعد عرض فيلم كريستين ستيوارت المنتظر Spencer في السينمات بعد جولة ناجحة في المهرجانات العالمية يوم 5 نوفمبر المقبل.

فيلم Spencer الذي يخرجه بابلو لارين، تلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا، ورحلة إنهاء زواجها من الأمير تشارلز في احتفالات عيد الميلاد.

تدور أحداث الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1991، حيث يفرض على ديانا الاحتفال مع العائلة الملكية بعيد الميلاد، في ظل عدم قدرتها على مسايرتهم ورغبتها في إنهاء عذابها.