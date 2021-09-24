يعرض 5 نوفمبر.. تريلر جديد لفيلم كريستين ستيوارت المنتظر Spencer

طرحت الشركة المنتجة لفيلم كريستين ستيوارت المنتظر Spencer فيديو دعائي جديدة للعمل الذي حقق نجاحا كبيرا في عدة مهرجانات منها فينيسيا تظهر فيه المزيد من تفاصيله.

فيلم Spencer الذي يخرجه بابلو لارين، تلعب فيه كريستين ستيوارت دور الأميرة الراحلة ديانا، ورحلة إنهاء زواجها من الأمير تشارلز في احتفالات عيد الميلاد.

تدور أحداث الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع عام 1991، حيث يفرض على ديانا الاحتفال مع العائلة الملكية بعيد الميلاد، في ظل عدم قدرتها على مسايرتهم ورغبتها في إنهاء عذابها.

خلال تريلر Spencer الجديد ظهرت المزيد من المشاهد حول معاناة ديانا، وتخوفاتها من اتجاههم لقتلها في حال إصرارها على الانفصال، وتعاستها الواضحة رغم محاولات الملكة وزوجها إقناعها بتجاهل تصرفات زوجها.

من المقرر طرحه الفيلم الذي ألفه ستيفن نايت، يوم 5 نوفمبر في دور العرض العالمية، بعد انتهاء عرضه في المهرجانات الدولية.

تعد قصة الأميرة ديانا مادة خصبة لصناع وكتاب السينما والتلفزيون وقدمت العديد من الفنانات شخصيتها على مدار السنوات الماضية كانت آخرها إيما كورين في الموسم الرابع من مسلسل The Crown وهو الدور الذي ترشحت عنه للعديد من الجوائز.