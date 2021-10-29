"مصطفى مراد" يكشف عن موقف شركة الأهلي من التجديد لـ "موسيماني"

كشف مصطفي مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي عن موقف الشركة من التجديد لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وأكد مصطفي مراد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن التجديد لموسيماني في الوقت الحالي أمر سابق لأوانه مشددا أن النتائج خلال الفترة المقبلة سيكون لها دور في الأمر.

وأضاف أن الشركة تدعم موسيماني وهناك اسباب عديدة ساهمت في ضياع لقب الدوري والسوبر مشددا ان عمل موسيماني كمدرب أفريقي في الأهلي سابقة تاريخية تحسب للنادي.

وتابع أن نتيجة مباراة الفريق أمام الإسماعيلي أعطت مؤشر تفاؤل في الاستمرار على تلك النتائج و الأداء.

وأكمل انه كان يرغب في ان يدفع موسيماني بـ مصطفي شوبير عقب الاطمئنان على نتئجة المباراة.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.