"مصطفي فهمي" يبرئ نفسه من تهمة التحيز للأهلي ويكشف عن بديل غالي وإمكانية تأجيل أمم افريقيا

أكد مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي اتهامه بالتحيز للأهلي خلال عمله في الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” ، وقال إنه أمر عار تماما من الصحة خاصة وأن الزمالك توج بـ 5 بطولات افريقية وقت عمله كسكرتير للاتحاد.

وأضاف في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن حبه للأهلي لم يؤثر مطلقا على عمله مشددا أن عمرو فهمي كان يدرك ذلك الأمر جيدا.

وعن بديل حسام غالي فأكد أنه حتي الآن لم يتم تحديد البدائل ولكن خلال الفترة المقبلة سيتم تحديدها وعرضها على مجلس الادارة مشددا أن غالي اتخذ قراره بحرية وأرسل اعتذار رسمي.

وعن بطولة كأس الأمم الإفريقية فأكد أنه من الصعب تأجيلها على الرغم من كون مواعيدها متداخلة مع بطولة كأس العالم للأندية مشددا أن تأجيلها سيشكك في مصداقية الكاف.

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.