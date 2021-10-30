سوريا .. وزير الإعلام الباكستاني يلتقي بالقائم بأعمال سفير دمشق بإسلام أباد

أكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع سورية في جميع المجالات وخصوصاً في المجال الإعلامي.

وبحسب وكالة سانا ناقش تشودري خلال لقائه القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة سورية في إسلام آباد مازن عبيد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الإعلام والثقافة والاستفادة من الخبرات السورية في ترجمة الأعمال السينمائية والتلفزيونية الباكستانية إلى اللغة العربية ومشاركة فنانين سوريين في المهرجانات التي تقام في باكستان.

من جانبه أشار عبيد إلى الدور المهم الذي لعبه الإعلام السوري خلال الحرب الإرهابية على سورية في مواجهة الإعلام الغربي المضلل ضدها.