وزير البترول: التنازل عن الأراضى غير المستغلة بالقطاع لصالح مشروعات الإسكان بالسويس

أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، انه وافق على طلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، بتنازل عن الاراضى الفضاء التى سبق تخصصها لقطاع البترول بمحافظة السويس ولم يتم استغلالها أو اقامة اى مشروعات عليها وذلك استجابة لمطلب الجماهيرى الذى طرحه المحافظ باستغلال هذه الاراضى لاقامة مشروعات سكنية جديدة بمحافظة السويس لتلبيه احتياحات المواطنين والمقبلين على الزواج و المخططات العمرانية.

جاء ذلك خلال وزير البترول الى محافظة السويس ، إلى مبنى ديوان عام المحافظة بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس و دكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام و العميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد و اعضاء مجلس النواب و الشيوخ.



كما اعلن الوزير انه تم تنفيذ عدد مشروعات المعامل تكرير البترول لمنع القاء مخلفات الصناعية والبترولية بخليج السويس حفاظا على الثروة السياحية والسمكية وشواطىء السويس .

صرح وزير البترول بان معامل تكرير البترول تشهد الان مشروعات عملاقة لتعظيم الناتج القومى من مواد البترولية المكررة وزيادة الطاقة الإنتاجية بهدف تلبيه احتياجات السوق المحلى و التصدير و لافتا انه جارى افتتاح مصنع جديد لانتاج الأسفلت لتلييه للاستهلاك المحلى المتزايد لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة.