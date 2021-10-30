عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإطلالة أنيقة .. تعرفي على تنسيق الملابس لموضة خريف 2021

صدى البلد

تختلف الموضة باختلاف فصول السنة، لذا تبحث كل سيدة وفتاة عن كل ما هو جديد في موضة  كل فصل، وبمناسبة حلول فصل خريف 2021 ظهرت الكثير من الموضات المختلفة.

تقول الفاشون بلوجر نارمين فوزي، القميص بشكل جديد من أبرز صيحات موسم خريف 2021، حيث تتبدّل إتجاهات الموضة في كل موسم، وإن كانت موضة القميص الأبيض متجددة فهي تعتبر أساس لتنسيق عدد كبير من الاطلالات.

وأضافت نارمين فوزي أن القميص الكلاسيكي لكن بألوان زاهية مثل الباستيل والنيون وغيرها الكثير، مع الألوان المحايدة مثل البيج والرمادي أيضًا، يعتبر من ألوان هذا الخريف بقوة، حيث ينكن تنسيق مع البنطلون الجلد البيج، أو تألقي بالقميص المزيّن بالنقشات مع البنطلون الأسود السادة.

وأضافت نارمين فوزي، طغى الكارديجان على موضة الخريف، وهي تمنح إطلالتك لمسة كلاسيكية وعصرية في آن معاً، حيث يمكن تنسق الكارديجان الأبيض تحته القميص الكحلي مع تنورة باللون نفسه من الكاريجان الأخضر الأوفر سايز مع البنطلون الواسع باللون والنسيج نفسه.

كما يمكن تنسيق الفستان الميدي المزيّن بالورود مع الكارديغان الرمادية الواسعة، أو تنسيق الفستان الزهري مع الكارديغان البرتقالي الطويل.

كما تعتبر موضة  الكاجول الاوفر سايز، موضة هذا الخريف والتي استمرت من من فصلي الصيف والربيع ومستمرة لهذا الخريف وربما الشتاء أيضا.

247223004_4539682916092150_7461885601157232290_n
247223004_4539682916092150_7461885601157232290_n
247450345_296890995427009_4057337388754213887_n
247450345_296890995427009_4057337388754213887_n
247922010_1065596950649290_4627937836635113484_n
247922010_1065596950649290_4627937836635113484_n
249008334_648712799480651_739239051460938826_n
249008334_648712799480651_739239051460938826_n
249419302_283985406957907_8071198074874366298_n
249419302_283985406957907_8071198074874366298_n
249635441_464706331593450_6742082359417249850_n
249635441_464706331593450_6742082359417249850_n
خريف صيحات موسم خريف 2021 فصل خريف 2021 موضة الخريف الصيف موضة الكاجول

موضوعات متعلقة

لإطلالة مميزة.. تعرفي على موضة كتب الكتاب الخريف في 2021

لعشاق الإكسسوارات.. الفضة المطلية موضة خريف 2021

ترشيحاتنا

بايرن ميونيخ يكتسح يونيون برلين.. ودورتموند يهزم كولن في الدوري الألماني.. فيديو

مصادر لبنانية : استقالة جورج قرداحي من منصبه خلال ساعات

تجنبوا التصعيد.. تهديد أمريكي أوروبي قوي إلى إيران

ردا على سؤال صدى البلد:فيفا يكشف عن خطة تطوير الكرة النسائية بأفريقيا

استشاري نفسي: على الآباء اختيار مدرسة أطفالهم وفقا لمستواهم ودخلهم الاجتماعي

هزيمة آبي أحمد.. تعليق جديد من أمريكا عن الأوضاع في تيجراي الإثيوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

قانون العمل الجديد.. إجازة شهرا للعامل لأداء فريضة الحج

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

لسوء معاملته لها.. فتاة تقتل والدها بـ "السم" بمعاونة خطيبها في حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

"مصر-7"..تجربة إنقاذ لمركز البحث التابع للقوات المسلحة.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية.. صور

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

فيديو

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

ارتدى فستانا أبيض وتقمّص دور عروس.. حقيقة فيديو زفاف شاب على شاب

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ