لإطلالة أنيقة .. تعرفي على تنسيق الملابس لموضة خريف 2021

تختلف الموضة باختلاف فصول السنة، لذا تبحث كل سيدة وفتاة عن كل ما هو جديد في موضة كل فصل، وبمناسبة حلول فصل خريف 2021 ظهرت الكثير من الموضات المختلفة.
تقول الفاشون بلوجر نارمين فوزي، القميص بشكل جديد من أبرز صيحات موسم خريف 2021، حيث تتبدّل إتجاهات الموضة في كل موسم، وإن كانت موضة القميص الأبيض متجددة فهي تعتبر أساس لتنسيق عدد كبير من الاطلالات.
وأضافت نارمين فوزي أن القميص الكلاسيكي لكن بألوان زاهية مثل الباستيل والنيون وغيرها الكثير، مع الألوان المحايدة مثل البيج والرمادي أيضًا، يعتبر من ألوان هذا الخريف بقوة، حيث ينكن تنسيق مع البنطلون الجلد البيج، أو تألقي بالقميص المزيّن بالنقشات مع البنطلون الأسود السادة.
وأضافت نارمين فوزي، طغى الكارديجان على موضة الخريف، وهي تمنح إطلالتك لمسة كلاسيكية وعصرية في آن معاً، حيث يمكن تنسق الكارديجان الأبيض تحته القميص الكحلي مع تنورة باللون نفسه من الكاريجان الأخضر الأوفر سايز مع البنطلون الواسع باللون والنسيج نفسه.
كما يمكن تنسيق الفستان الميدي المزيّن بالورود مع الكارديغان الرمادية الواسعة، أو تنسيق الفستان الزهري مع الكارديغان البرتقالي الطويل.
كما تعتبر موضة الكاجول الاوفر سايز، موضة هذا الخريف والتي استمرت من من فصلي الصيف والربيع ومستمرة لهذا الخريف وربما الشتاء أيضا.