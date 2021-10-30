بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي



تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق لحظة الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف اليوم السبت مواقع في ريف دمشق.

وأكد المرصد السوري أن القصف خلف 5 قتلى على الأقل بريف دمشق.

ويظهر أحد الفيديوهات عمود دخان كثيفا يتصاعد إثر القصف في محيط بلدة الديماس حيث أكد نشطاء أن الهجوم استهدف اللواء 94.

ويوثق فيديو آخر لحظة ضرب صاروخ موقعا في محيط العاصمة السورية.

لم يُبلغ عن تفعيل الدفاعات الجوية السورية.

ووفقا للنشطاء، طالبت الغارات الإسرائيلية الجديدة أيضا منطقة قدسيا في ريف دمشق واستهدفت إما مستودعات أو قافلة لأسلحة تابعة لـ"حزب الله".



وأكد الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء الهجوم.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هذا الهجوم وقع في وضح النهار، خلافا عن سابقاته التي نفذت غالبا تحت غطاء الليل، ما قد يكون مؤشرا على أهمية الهدف الذي ضربته الصواريخ الإسرائيلية.