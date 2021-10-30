تحت أنظار النني.. آرسنال يهزم ليستر بثنائية ويقفز 5 مراكز بالدوري الإنجليزي

فاز فريق آرسنال على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح جابرييل ماجاليس، التسجيل مبكرا لفريق آرسنال، في الدقيقة الخامسة، من عمر المباراة.

وعزز إيميل سميث روي تقدم آرسنال بهدف ثانٍ، في شباك ليستر سيتي في الدقيقة 18.

وتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة بدلاء آرسنال، لمواجهة ليستر سيتي.

وبدأ آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع : تافاريز - جابريل - وايت - توماسيو.

خط الدفاع: سميث روي - لوكونجا - توماس بارتي - ساكا.

الهجوم : لاكازيت - بيير أوباميانج.

بهذه النتيجة يقفز آرسنال من العاشر إلى الخامس برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة، في المركز العاشر.