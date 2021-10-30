أجبروا أصحاب السيارات على دفع إتاوة.. عقوبات رادعة لبلطجية النزهة في القانون

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة القبض على عاطلين، بتهمة فرض الإتاوة فى منطقة النزهة، أن المتهمين اعتادا إجبار قائدى السيارات على دفع ثمن "الركنة"، وتبين أنهما ليس معهما ترخيص "منادى سيارات"، ويفرضان الإتاوة والبلطجة على المواطنين، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.



وذكر المتهمان أنهما يتحصلان على مبالغ مالية من قائدي السيارات، للسماح لهما بتحميل الركاب، واعترفا بالاتهام المنسوب إليهما.



وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بالبلطجة وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.



ورصدت الأجهزة الأمنية تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة_بالقاهرة، من بعض الأشخاص "منادى سيارات" لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بمحافظة الفيوم).



عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما مهنـة منـادى سيارات - بـدون تـرخيـص ، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

عقوبات المتهمين

ويعد قانون السايس من القوانين التي خدمت توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجية "ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات"، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية.



قام القانون بوضع عقوبات رادعة تمثلت في الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

2000 جنيه رسوم الرخصة

ونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.



ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.