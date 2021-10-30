تقارير صادمة من الصين عن تفشٍ جديد لـ فيروس كورونا

قال مسؤول صحي إن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" الأخير في الصين يتطور بسرعة، حيث طالبت السلطات باليقظة الشديدة في موانئ الدخول وسط تزايد الإصابات في مدينة حدودية شمال شرق البلاد بسبب وصول الفيروس من الخارج.

زأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية أنه تم الإبلاغ عن حوالي 377 حالة منتقلة محليا مع أعراض مؤكدة في الفترة من 17 إلى 29 أكتوبر.

وتظل الأرقام ضئيلة مقارنة بالأرقام خارج البلاد. ومع ذلك، بينما يعمل باقي العالم على كيفية التعايش مع كورونا، حافظت الصين على عدم التسامح مطلقا، وحثت على اليقظة حول المناطق الحدودية والموانئ لمنع المسافرين المصابين إلى الداخل من نشر الفيروس إلى السكان المحليين.

وقال المتحدث باسم اللجنة مي فنج يوم السبت: "خلال الـ 14 يومًا الماضية، أبلغت 14 منطقة إقليمية عن حالات جديدة منقولة محليًا أو حاملات لا تظهر عليها أعراض".

وأضاف: "التفشي لا يزال يتطور بسرعة، ووضع مكافحة الفيروس خطير ومعقد."