أبو طالب العيسوي: أتوقع تعادل الأهلي والإسماعيلي.. وكولر عينيه مش حلوة

أكد أبو طالب العيسوي نجم الإسماعيلي السابق، أن مباراة فريقه أمام الأهلي، تعد مواجهة قمة، رغم الظروف التي يعيشها الدراويش من سوء نتائج، مشددًا على أن الأهلي يحترمه للغاية.

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يواجه الإسماعيلي باحترام وحذر شديدين، رغم المستوى السلبي الذي يقدمه مؤخرًا.

وتوقع مدرب الإسماعيلي السابق، تعادل ناديه رغم تراجع نتائج الدراويش مؤخرًا، لا سيما وأن الأهلي يعاني من تذبذب في المستوى، مضيفًا «كولر عينه مش حلوة على اللاعيبة وبيستبعد نجوم الفريق».

وأوضح أن مباراة الأهلي والإسماعيلي لن تشهد مساحات فارغة او فرص كثيرة للفريقين، مؤكدًا أن باسم مرسي يملك حاسة التهديف مهما كانت مدة غيابه عن المشاركة.