هل التدخين يُبطل الوضوء؟ .. أستاذ بجامعة الأزهر يرد بمفاجأة

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال: هل التدخين يُبطل الوضوء وما حكم الذهاب بعلبة التدخين للمسجد؟.

أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له، أمس الثلاثاء: "التدخين لا يبطل الوضوء فلا علاقة لهذا بالوضوء ولا يوجد أحد من الفقهاء تناول هذا الأمر".

وتابع: "لا يجوز الذهاب إلى المسجد بعلبة التدخين، فهذا لا يليق بالمسجد الذى نصلى فيه لله".

وقال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن التدخين حرام، ولكن ليس من الكبائر، لافتا إلى أن التدخين يجعل المدخن يتصرف فى أمور فيها كبائر لأنه يخرب العقل.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: "الإتجار فى التدخين مكسبه محرم، وفى ناس عندها تدين فيعمل مشروع كافيه ويمنع فيه التدخين، ويكون بجانبه مشروع آخر يكون عليه زحام لوجود التدخين، فبنقول له خليك على مبدأ وربنا هيعوضك وهيرزقك".

وتابع: "التدخين ده أمر من الخبائث بتقدمها للناس يبقى كده المكسب اللى هيجى من وراه حرام".