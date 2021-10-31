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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبناخدش الموضوع بهزار|وزير الري: مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بكل جدية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية لديها نوع من الثقة والهدوء في التعامل مع قضية سد النهضة، مضيفا «الدولة لا تتعامل مع قضية سد النهضة بـ«هزار» وإنما وضعت الموضوع بكل جدية».

وأضاف «محمد عبد العاطي» خلال لقائه مع ع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك نوع من الشائعات ونقل الأخبار الخاطئة للخارج، والموضوع تراجع عندما حدث تصحيح للحقائق، موضحا أن أثيوبيا تطلق العديد من الشائعات ونسعى بشكل كبير للرد عليها .

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أننا لا نأخذ حق أحد في المياه وإنما نسعى لأخذ حقنا فقط، مشيرا إلى أن هناك دول تهدر عشرات المليارات من المياه في المحيطات وانتاجاتهم ضعيفة بسبب سوء الإدارة للمياه، لذلك لابد من ارتفاع مستوى الوعي.

وأشار «محمد عبد العاطي» إلى أن اظهار الحقائق للناس يعكس حقيقة الوضع للمصريين واننا نسعى للحفاظ على حقنا.

لمبة حمراء وجرس إنذار.. وزير الري يحذر من الزيادة السكانية

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أننا نعاني من الفقر المائي وهذا ما نواجهه في المستقبل بسبب الزيادة السكانية، موضحا أن مصر تنفق المليارات لتوفير الاحتياجات حتى لا يحدث أزمة.

وحذر «محمد عبد العاطي» ، من خطورة الزيادة السكانية، وتأثيرها على توفير احتياجات السكان من المياه، مؤكدا أن الفقر المائي الذي تعيشه مصر سيتفاقم في المستقبل.

وأوضح وزير الري،  إن عدد السكان زاد في آخر  10 سنوات، 25 مليون نسمة، وإذا استمرت نفس المعدلات، كل 10 سنوات 25 مليون، سنصل في 2050 إلى 75 مليون، مما سيخفض نصيب الفرد إلى 300 لـ 350 متر مكعب فقط من المياه.

وأضاف «محمد عبد العاطي» : "الزيادة السكانية لمبة حمراء وجرس إنذار، كيف توفر احتياجاتهم من المياه، وفي أكثر السيناريوهات تفائلا سنزيد 50 مليون أو 70 مليون نسمة، لذلك لابد من الوعي بالزيادة السكانية

ولفت «محمد عبد العاطي» إلى أنه بحلول عام 2050، نحتاج من 5 لـ7 مليار متر مكعب مياه، للاحتياجات الأساسية، لهذا بدأت الدولة مشروعات تحلية المياه للمدن الساحلية، والبحث عن موارد إضافية أخرى غير النيل، لكن لا غنى عن النيل.

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية الري سد النهضة اثيوبيا الدولة المصرية

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