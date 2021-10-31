دينا أبو السعود تكشف بديل التقشير والليزر للفتيات| فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن هناك حل وحيد لكل من تريد ان تقوم بتقشير لبشرتها، بغرض النضارة، دون الاضطرار إلى الجلوس بالمنزل عدة أيام، وهو كريم بينكي.

وأضافت دينا أبو السعود خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على ماله طبيعية تساعد على تقشير الوجه، كما انه يحتوي علي العديد من مواد الترطيب، التي تعد شئ هام بعد عملية التقشير .

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل ،إن كريم بينكى هو الأنسب لعلاج المناطق الحساسة الغامقة ،لافتة إلى أنه مستخلص عرق سوس هو منبع التفتيح للبشرة .

وأضافت أن مستخلص التوت البرى يعمل بدوره على مادة الميلامين بالبشرة ويوحد لونها، مضيفة أن مستخلص الشاى الأخضر يعمل على عدم تأكسد البشرة خاصة ذوى البشرة الدهنية والذى يسحب بدوره الدهون الزائدة وعدم جفاف البشرة ،موضحة أن غمقان الجلد يشير بدوره لجفاف الجلد وعدم شرب المياه .

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكى يساعد بدوره على ترطيب البشرة خاصة أن أهم مكوناته خلاصة الشاى الأخضر ، خلاصة التوت البرى ، الساليسين.



وأشارت دينا أبو السعود إلى أن فصل الصيف والرطوبة يؤثران بدورهما على نضارة البشرة ويتسببان التأكسد، لافتة إلى أن"كريم بينكي" يقي من علامات التقدم في السن والتجاعيد.

