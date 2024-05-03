حافية القدمين |ياسمين صبري تبرز رشاقتها في الجيم بالملابس الرياضية

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة رياضية لافتة وهى تمازح جمهورها في الجيم، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "رحيل" بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل "رحيل"

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل"، وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل.