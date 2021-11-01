فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

يواصل القائمون على حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في مدينة الأقصر، بروفات الحفل المزمع إقامته في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية التي تقام داخل الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر، ٤٠٠ شاب من أبناء محافظة الأقصر المتطوعين.

ترويج السياحة

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

أهمية طريق الكباش

يربط طريق الكباش بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول 2700 متر، ويضم طريق الكباش تماثيل من الأسر المختلفة والتي تبلغ 1200 تمثال لكل من آمون رع وأبو الهول، حيث أطلق المصري القديم على طريق الكباش "وات نثر" يعني طريق الإله.

ولمزيد من التفاصيل عن طريق الكباش شاهد الفيديوجراف التالي: