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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

طريق الكباش
طريق الكباش

يواصل القائمون على حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني في مدينة الأقصر، بروفات الحفل المزمع إقامته في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

ويشارك في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية التي تقام داخل الطريق الأثري الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول ٢٧٠٠ متر، ٤٠٠ شاب من أبناء محافظة الأقصر المتطوعين.

ترويج السياحة

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

أهمية طريق الكباش

يربط طريق الكباش بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول 2700 متر، ويضم طريق الكباش تماثيل من الأسر المختلفة والتي تبلغ 1200 تمثال لكل من آمون رع وأبو الهول، حيث أطلق المصري القديم على طريق الكباش "وات نثر" يعني طريق الإله.

وزيري: حفل افتتاح طريق الكباش لن يقل عن موكب المومياوات الملكية

ولمزيد من التفاصيل عن طريق الكباش شاهد الفيديوجراف التالي: 

حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني افتتاح طريق الكباش طريق الكباش مدينة الأقصر معبد الأقصر معبد الكرنك

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