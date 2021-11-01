أزمة قلبية.. وفاة مدرس داخل فصل بإحدى مدارس المنصورة

توفي معلم لغة إنجليزية، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل الفصل بعد شعوره بالإجهاد وجلوسه في فصل خال من الطلاب، بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي بنين “ الأميرية سابقًا” بمدينة المنصورة، التابعة لمديرية التربية والتعليم، واكتشف عامل النوبتجية وفاته فأبلغ الشرطة وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.



وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أحمد السيد، عامل النوبتجية بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي بنين الأميرية سابقًا، يفيد بعثوره على مشرف دور بالمدرسة ويعمل مُدرس لغة إنجليزية متوفي داخل أحد الفصول بالمدرسة.



وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المدعو فاروق يوسف إبراهيم، 55 عامًا،مُعلم لغة انجليزية، جالسًا داخل أحد الفصول، وبسؤال عامل النوبتجية أكد أنه أثناء مروره بالدور عقب انتهاء اليوم الدراسي وجد المذكور جالسا داخل الفصل واعتقد في البداية أنه نائم وعندما حاول إيقاظه وجده متوفيا فقام بالإبلاغ، وباستدعاء أسرته أكدوا أنه يعاني من أمراض " الضغط والسكر".



جرى نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم