عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أزمة قلبية.. وفاة مدرس داخل فصل بإحدى مدارس المنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

توفي معلم لغة إنجليزية، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل الفصل بعد شعوره بالإجهاد وجلوسه في فصل خال من الطلاب، بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي بنين “ الأميرية سابقًا” بمدينة المنصورة، التابعة لمديرية التربية والتعليم، واكتشف عامل النوبتجية وفاته فأبلغ الشرطة وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.


وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أحمد السيد، عامل النوبتجية بمدرسة المنصورة الإعدادية للتعليم الأساسي بنين الأميرية سابقًا، يفيد بعثوره على مشرف دور بالمدرسة ويعمل مُدرس لغة إنجليزية متوفي داخل أحد الفصول بالمدرسة.


وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة المدعو فاروق يوسف إبراهيم، 55 عامًا،مُعلم لغة انجليزية، جالسًا داخل أحد الفصول، وبسؤال عامل النوبتجية أكد أنه أثناء مروره بالدور عقب انتهاء اليوم الدراسي وجد المذكور جالسا داخل الفصل واعتقد في البداية أنه نائم وعندما حاول إيقاظه وجده متوفيا فقام بالإبلاغ، وباستدعاء أسرته أكدوا أنه يعاني من أمراض  " الضغط والسكر".


جرى نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم

مديرية التربية والتعليم امن الدقهلية مدينة المنصورة المباحث الجنائية مستشفى الطوارئ مدير أمن الدقهلية

موضوعات متعلقة

"إعرف بلدك" ندوة بكلية العلوم جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

سياحة النواب تناقش خطة واستراتيجية وزارة الطيران للنهوض بالقطاع .. اليوم

ميزات خصوصية آبل تسببت في خسارة فيسبوك وتويتر ويوتيوب 10 مليارات دولار

إيلون ماسك يعلن بيع شركة تسلا لحل أزمة الجوع في العالم.. ولكن بشرط

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 1- 11- 2021

حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

"الأغذية والأدوية الأمريكية" تؤجل الموافقة على لقاح "موديرنا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ