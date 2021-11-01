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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ يوم الأربعاء الماضي.


وقالت ساكي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنها اتخذت قرار عدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي لحضور قمة المناخ "بسبب حالة عائلية طارئة كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد".


وأضافت: "منذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي، وأجريت اختبارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وكانت نتائجها سلبية".


وتابعت أن نتيجة التحليل كانت إيجابية يوم الأحد، مبينة أن أعراض إصابتها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل.
 

 

المتحدثة باسم البيت الأبيض المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي كورونا

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