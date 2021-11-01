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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أعلنت إصابتها بـ كورونا.. من هي جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض

إصابة المتحدثة باسم
إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض بـ كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه لم يكن لها أي اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ يوم الأربعاء الماضي.

 

وقالت ساكي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنها اتخذت قرار عدم السفر يوم الأربعاء الماضي ضمن الرحلة الخارجية للرئيس الأمريكي لحضور قمة المناخ "بسبب حالة عائلية طارئة كانت نتيجة ثبوت إصابة أفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد".

 

وأضافت: "منذ ذلك الوقت، دخلت في حجر صحي، وأجريت اختبارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وكانت نتائجها سلبية".

 

وتابعت:  أن نتيجة التحليل كانت إيجابية يوم الأحد، مبينة أن أعراض إصابتها خفيفة وسوف تواصل العمل من المنزل.

 

وفي هذا الإطار يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض:

 

جين ساكي 

تبلغ جين ساكى المتحدثة باسم البيت الابيض من العمر 41 عاما، وتعد خريجة "كلية وليام وماري" وتعيش فى فيرجينيا مع زوجها وطفليها.


شغلت ساكى، خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، العديد من المناصب العليا، منها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.

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المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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شاركت فى ثلاث حملات رئاسية، بعد أن عملت كسكرتيرة صحفية متنقلة خلال حملة أوباما وبايدن فى عام 2008، وسكرتيرة صحفية متنقلة ومستشارة أولى في عام 2012 خلال حملة التجديد لأوباما.


كانت جين ساكى المتحدثة باسم لجنة حملة الكونجرس الديمقراطية فى عام 2006 عندما استعاد الديمقراطيون مجلس النواب.

 

 وشغلت أيضا منصب مدير الاتصالات لعضو الكونجرس السابق جو كرولى، كما عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية فى عهد وزير الخارجية في وقتها جون كيرى، وقبل انضمامها إلى فريق بايدن وهاريس الانتقالى، كانت ساكى نائب الرئيس للاتصالات والاستراتيجية فى "مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي"، كما كانت تعمل فى شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وتعد جين بساكي واحدة من الوجوه التي يعرفها الديمقراطيون، وعملت بالعديد من الإدارات السابقة، فسبق لها أن شغلت العديد من المناصب الكبرى.

 

مهام جين ساكي 

من مهام جين ساكي في الوقت الحالي إصدار البيانات الرسمية، وتقديم الردود والمعلومات المختلفة إلى وسائل الإعلام على لسان الإدارة الأمريكية الجديد، بالإضافة إلى تقديم التوضيحات والمعلومات المطلوبة عن المبادرات التي يقودها الرئيس جو بايدن.

جين ساكي فيروس كورونا البيت الأبيض حجر الصحي اللقاح الكونجرس المتحدثة باسم البيت الأبيض

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