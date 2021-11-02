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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفلة من مواهب شمال سيناء تلقي الشعر على الهواء ..فيديو

الطفلة امل
الطفلة امل

قال الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم قناة السويس وسيناء، إن كل بيت في العريش يوجد به نماذج فنية ومواهب فنية ، مؤكدا اننا قمنا بعمل العديد من الورش الفنية لتعليم واكتشاف كافة أنواع المواهب الفنية وكل ورشة تحتوي على 50 و60 طفل لديهم مواهب .

وأضاف محمد نبيل خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، ان الفترة القادمة هي فترة بناء الإنسان صحيا وتعليميا وثقافيا، مؤكدا أن وزارة الثقافة في شمال سيناء عملت على بناء الوعاء الإنساني بالفن والثقافة .

ومن جانبها أوضحت الطفلة امل احد المواهب الفنية ، أنها بدأت في إلقاء الشعر وهي في رياض اطفال ، وقامت الطفلة امل باللقاء جزء من الشعر على الهواء .

 

وزارة الثقافة العريش شمال سيناء السويس قناة السويس المواهب الفنية المواهب ورشة

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