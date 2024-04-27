تكليف رئيس جديد لمركز الزقازيق ونواب لمدنه والقرين وحي ثان

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 2034 لسنة 2024 بتكليف كل من..شعبان ابو الفتوح سعد السيد رئيس حي ثان الزقازيق للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد ابو هاشم ابراهيم حسانين نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس حي ثان الزقازيق.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 2035 لسنة 2024 م بتكليف كل من..محمود محمد محمود خليفه نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للقيام بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مدينة القرين وأحمد محمود أحمد طنطاوي نائب رئيس مدينة القرين للقيام بتسيير اعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد مصطفي محمد عبد العال بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتسيير اعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحسين محمود محمد داؤد محاسب برئاسة حي ثان الزقازيق بتسيير اعمال وظيفة نائب رئيس حي ثان الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وإعادة تنظيم العمل بينهم ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

كما حرص محافظ الشرقية على عقد اجتماع مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق والنواب الجدد للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.