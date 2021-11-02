بازوكا: مجلس عثمان سر تراجع الدراويش.. ولاعبو الإسماعيلي افتقدوا الروح القتالية

قال سيد عبد الرازق بازوكا نجم الإسماعيلي الأسبق أن بداية فريقه غير مبشرة في الدوري الممتاز.

وأضاف بازوكا عبر برنامج البريمو في قناة ten إن المجلس السابق برئاسة إبراهيم عثمان دمر الفريق، وساهم في تفريغه من بعض اللاعبين، دون دعم مؤثر في كل المراكز.

وأشار إلى أن لاعبي الإسماعيلي افتقدوا الروح القتالية في أول مباراتين بالدوري، وقدموا أسوأ بداية في تاريخ الدراويش.

وأعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، استقالته من تدريب الفريق؛ وذلك بعد تصريحات المهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد، ضده في الساعات الماضية.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تليفزيوينة عبر فضائية :"أون تايم سبورتس" :"يحيى الكومي، أنهى علاقتي معه قبل أن تبدأ، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة وتجاوزه في حقي"، مؤكدًا :"أسلوب حوار رئيس الإسماعيلي الجديد، غير مقبول على الاطلاق".

وأضاف طلعت يوسف، :"رئيس الإسماعيلي، مش عارف هو بيقول ايه ويتكلم عن مين؟!"، مضيفًا :"مستحيل أستمر مع الفريق الفترة المقبلة، حتى لو فاز الفريق في مباراة البنك الأهلي المقبلة".

وتابع طلعت يوسف،:"الجهاز المعاون، سيقود الفريق في مباراة البنك الأهلي، وبعد لن نستمر مع الفريق، اتخذت قرارًا نهائيًا ولن أتراجع".



ويلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي، الخميس المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.