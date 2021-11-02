استشهاد 8 أطباء من جيش مصر الأبيض وقرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تواصل أعداد إصابات كورونا في الارتفاع، حيث وصلت إلى 951 حالة جديدة، طبقا لبيان وزارة الصحة الأخير بشأن تطورات فيروس كورونا، وعلى مدار 4 أيام أعلنت نقابة الأطباء، وصول اجمالي أعداد شهدائها على خط مواجهة الفيروس إلى 621، بعدما استشهد خلال هذا الأسبوع حوالي 8 أطباء من جيش مصر الأبيض.

أسماء شهداء الأطباء

ونعت نقابة الأطباء، كلا من الشهيد الدكتور محسن محمد مهران استشاري طب طبيعى وروماتيزم وتأهيل، وهو الشهيد رقم 614، والدكتورة عبير كمال عبد الفتاح، اخصائية جلدية بمستشفى كفر الشيخ، والدكتور محمد رمضان أستاذ متفرغ ورئيس قسم الباثولوجي بطب الزقازيق، والشهيد الدكتور مصطفى محمد هاشم استشارى الأطفال، والدكتورة سعدية عبد المنعم احمد محفوظ، استشاري جراحة مستشفى المنيرة العام سابقا، والدكتورة جيلان عبد الشافي فضالي أستاذ الباثولوجي بمعهد البحوث جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور حافظ الهامي حسين صادق أستاذ العظام جامعة الإسكندرية، والدكتور أسامة يحيي احمد سالم أخصائي و رئيس قسم الكلى بمستشفى المنزلة العام بالدقهلية والذى توفى بمستشفى صدر المنصورة، وهو الشهيد رقم 621.

د. سعدية عبد المنعم د. محمد السيد حسن رمضان د. حافظ إلهامي د. جيلان عبد الشافي فضالي د. محسن محمد مهران د. أسامة يحيى أحمد سالم د. مصطفى محمد هاشم

قرارات حكومية عاجلة

قدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛ عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقى المواطنين لهذه اللقاحات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم في حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريباً تم تطعيم كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة.

مراكز تلقي اللقاح

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذي سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الأسبوعي عالمياً وفقا لآخر تقرير وبائى لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية فى ٣١ أكتوبر الماضى، لفتت إلى أن نسبة التغير فى عدد الإصابات على المستوى العالمى وصلت إلى 1.6%، وفى الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصراً بالدول التي سجلت معدلات مرتفعة فى حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

مستشفيات العزل

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى الموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاج لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 424 مستشفى سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الجامعية منها، حيث تضم تلك المستشفيات 21468 سريرا داخليا، و 5749 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2517 جهاز تنفس صناعى، موضحاً فى هذا الصدد نسب الإشغال داخل هذه المستشفيات والأماكن الشاغرة على مستوى الجمهورية.

وحول الموقف الحالى لتعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، جدد الوزير الإشارة إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، تم استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وأن إجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفى لتطعيم نحو 17 مليون مواطن، مضيفاً أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، بحيث سيصل إجمالى ما تم توريده إلى نحو 99 مليون جرعة، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه وصل بالفعل فى مطلع الشهر الجارى أكثر من 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" و"استرازينيكا"، وجار استقبال باقى الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الجارى، مشيراً إلى أن معدل التطعيم اليومى حالياً يصل إلى نحو 500 ألف جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية.

ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18 ) سنة بلقاح "فايزر"، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

كما تناول الوزير ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذا ما يتعلق بإستخراج شهادة التطعيم والـ "QR Code" للمسافرين.