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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق "السنطة_ طنطا"

إصابة شخصين في حادث
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة وتوك توك بطريق"السنطة_ طنطا"

أصيب شخصين بكدمات وسحجات اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارة وتوك توك بسبب السرعة الزائده امام عزبة الخطيب بطريقة"طنطا _ السنطة " بمحافظة الغربية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا .

ضبط 17 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات مرورية بشوارع الغربية


كان  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  أخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة الخطيب التابعة لمركز ومدينة السنطة ، بوقوع حادث تصادم بمدخل العزبة بين سيارة وتوك توك ، مما أسفر عن وقوع مصابين .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي مكان الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 17 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملات مرورية بشوارع الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

حادث تصادم عزبة الخطيب السنطة طنطا الغربية اصابة شخصن

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