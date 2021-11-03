إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق "السنطة_ طنطا"

أصيب شخصين بكدمات وسحجات اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارة وتوك توك بسبب السرعة الزائده امام عزبة الخطيب بطريقة"طنطا _ السنطة " بمحافظة الغربية وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي أخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة الخطيب التابعة لمركز ومدينة السنطة ، بوقوع حادث تصادم بمدخل العزبة بين سيارة وتوك توك ، مما أسفر عن وقوع مصابين .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي مكان الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .