عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

بلطجي الغربية
بلطجي الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل وشقي خطر واحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة لقيامه بإشهار سيف وتهديد بعض المواطنين في الشارع بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى.

الغربية.. المحافظة والجامعة تحتفلان بحصولهما على المركز الأول في تعليم الكبار

وتلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية  تلقى إخطارا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى من ضبط المدعو م ح ٢٨ سنة مسجل و اشتهر بالاتجار في المواد المخدرة حيث قام بحمل سلاح أبيض "سيفا" واشهره وسط الشارع لتهديد المواطنين وذلك إثر نشوب مشاجرة بينه وبين احد الباعة  المجاورين له في احد فروشات القهوة بمنطقة كورنيش كفر حجازي.

سفير الإمارات في واشنطن : اتفاقات أبراهام أوقفت ضم الأراضي بالضفة الغربية

وكشف شهود عيان قيام المتهم بإشهار سيف في وسط الشارع بين المارة بالقرية لتهديد هذا البائع  قام بعض من المواطنين بالتقاط صور وفيديو له أثناء ذلك ونجح احد المواطنين في السيطرة عليه وإحضار توكتوك لاستقلاله لابعاده عن المواطنين خشية ارتكابه لجريمة .

كما باشر رئيس مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى ومعاونيه تدشين  كمين لضبط المتهم وتم ضبطه وبحوزته السيف الذي قام بإشهار في الشارع لتهديد المواطنين  وعثر بحوزته على بعض المواد المخدرة وتبين أن له كارت معلومات جنائية لدى القسم وشاعت شهرته في الاتجار بالمواد المخدرة .

بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ الغربية: إنشاء سبع عمارات جديد بمنطقة كندليه

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل حبس مسجلين خطر بحوزته سيف حملات شوارع الغربية المحلة

موضوعات متعلقة

الغربية.. المحافظة والجامعة تحتفلان بحصولهما على المركز الأول في تعليم الكبار

ترشيحاتنا

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الجرثومي الذي يصيب الأطفال

من الكنترول .. محمد عادل حكما لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

إطلاق التطبيق الإلكتروني "اطمئن" كجواز سفر صحي

لدعم صغار المزارعين..وزير الزراعة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

القوى العاملة:  توفير  2579 فرصة عمل برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ