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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة : مصر تتجه نحو الاقتصاد الاخضر فى كافة مشروعاتها القومية

صدى البلد

 قام الجناح المصري اليوم بتنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان دراسة حالة للاقتصاد الدائري للقطاع الصناعي المصري" الطريق نحو التنمية الصناعية الخضراء بالتعاون مع وزارة التجارة و الصناعة واتحاد الصناعات المصرى ،وذلك على هامش  مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السادس و العشرون  COP26 بجلاسكو بالمملكة المتحدة فى الفترة من 31 اكتوبر و حتى 12 نوفمبر الجارى .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الاقتصاديات الخضراء فى تلبية الاحتياجات البشرية بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير للحد من الآثار السلبية على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة ، مما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وكذلك  الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، اعتمادًا على استخدام التقنيات المتوافقة مع البيئة وهو ما تتجه له مصر فى كافة مشروعاتها القومية بما يحقق خطة التنمية المستدامة 2030.

تضمنت الجلسة عرض تقديمي للمهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية حول الاستخدام الفعال للمواد الخام والموارد الطبيعية و تقليل المخلفات بأنواعها مع إعادة استخدام المخلفات الصناعية كذلك التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا لتتماشى مع المعايير البيئية الدولية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية بالإضافة الى فتح نطاقات جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر و توفير بيئة صحية للأجيال الحاضر والمستقبلية بالحد من انبعاثات الكربون في جميع مراحل التصنيع .

وزيرة البيئة مصر تتجه نحو الاقتصاد الاخضر كافة مشروعاتها القومية

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