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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القندس.. العالم يشهد أطول خسوف للقمر في عام 2021 وهذا موعده

القمر
القمر

يشهد محبي الظواهر الطبيعية آخر ظاهرة فلكية ستحدث في عام 2021، يوم 19 نوفمبر القادم، وهي خسوف القمر مع ارتفاع القمر والتي تسمى أيضا بالقمر القندس أو القمر المتجمد.

 

ووفقا لموقع "إنفيرس"، على الرغم من أنه ليس خسوفًا كليًا للقمر ، إلا أنه سيغطي ظل الأرض حوالي 97 % من القمر، وسيظهر القمر كشظية صغيرة.

 

ما هو يوم اكتمال القمر في نوفمبر 2021؟

يظهر القمر المكتمل في 19 نوفمبر في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويصل إلى ذروة الإضاءة في الساعة 3:58 صباحًا، وذروة الإضاءة هي عندما يضيء وجه القمر بالكامل بضوء الشمس.

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لكن لا يزال بالإمكان ملاحظة هذه الظاهرة بعد غروب الشمس مباشرة، وسيصاحب اكتمال القمر هذا الشهر خسوف جزئي للقمر، وسيبلغ الخسوف الجزئي للقمر ذروته في الساعة 4:02 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 19 نوفمبر.

 

ووفقًا لوكالة ناسا ، سيكون هذا أطول خسوف للقمر في القرن وسيستمر لمدة ثلاث ساعات و 28 دقيقة، ويمكن رؤية أفضل لخسوف القمر من أماكن مظلمة.

 

ما هو خسوف القمر الجزئي؟

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر ، مما يحجب ضوء الشمس عن القمر الصناعي الذي يدور حول الأرض وتجعله مظلم.

 

ويمكن أن يحدث خسوف القمر فقط أثناء اكتمال القمر ، ولكنه أقل حدة من خسوف الشمس، وعادة ما يكون هناك من خسوفين إلى أربعة خسوف للقمر في غضون عام واحد.

 

خلال الخسوف الكلي للقمر، تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم للحظة وجيزة، وأثناء الخسوف الجزئي للقمر، لا تشكل الشمس والأرض والقمر خطًا مستقيمًا دقيقًا.

 

وبدلاً من ذلك، فإن محاذاةهم قليلة جدًا، مما يؤدي إلى تغطية الأرض جزئيًا فقط لوجه القمر بالكامل، وعلى الرغم من أننا لن نشهد خسوفًا كليًا للقمر حتى عام 2022، إلا أن هذا الخسوف يقترب كثيرًا حيث سيتم تغطية حوالي 97 % من سطح القمر بظل الأرض.

 

القمر الفاتر

يضيء القمر المكتمل في ألمع صوره وهو يقع على الجانب الآخر من الشمس من جهة الأرض، والبدر لكل شهر له اسم فريد يعود إلى تقاليد الأمريكيين الأصليين، وفي نوفمبر ، يُعرف اكتمال القمر باسم قمر القندس أو القمر المثلج، ويطلق عليه اسم قمر القندس لأنه يقع في نفس الوقت تقريبًا عندما يقوم الصيادون بنصب الفخاخ للقنادس من أجل فرائهم قبل فصل الشتاء البارد.


يُعرف القمر الكامل لشهر نوفمبر أيضًا باسم Frosty Moon أو القمر الفاتر لأنه يقع بالقرب من بداية فصل الشتاء عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

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