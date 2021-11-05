ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتيك توك فيديو للفنان محمد رمضان والذي اثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال فاعليات الحفلة التي أقامها في السعودية بموسم الرياض حيث ظهر خلال احدى فقرات الحفل وهو يلقى دولارات على الجمهور .

محمد رمضان في السعودية

شهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، و سروال أسود، و نظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.

فيما كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فيديو للحفل.

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو: دخول الفنان الكبير محمد رمضان للحفلة.

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للجمهور السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ عقب حفلته الضخمة التي أحياها في موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام منها.

وعلق محمد رمضان على الفيديو: شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا سمو ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الجمهور السعودي الغالي، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، دمتم أرض الكرم. #حفل_افتتاح_موسم_الرياض".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ازمة محمد رمضان في السعودية اثناء حفلته بموسم الرياض من خلال الفيديو جراف التالي.