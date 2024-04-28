أحمد حسن: محمد الشيبي يمثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وجود محمد الشيبي للتحقيق معه بسبب قضية حسين الشحات عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"الشيبي يصل للامتثال للتحقيق أمام لجنة الإنضباط بعد شكوى الأهلي في قضية حسين الشحات".





وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دورنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا منتعادله سلبيا في الذهاب.



من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولةدورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.