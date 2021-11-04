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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الادارية تحقق فى واقعة تعدى مدرس على طالب باله حاده باشمون

النيابة الادارية
النيابة الادارية

تباشر النيابة الإدارية بأشمون التحقيقات في شكوى ولي أمر طالب  بإحدى المدارس الإعدادية بأشمون، وذلك حيال قيام أحد المدرسين بالمدرسة بالتعدي على نجله باستخدام أداة حادة واحداث جرح قطعي بوجه نجله، وذلك خلال اليوم الدراسي وبمقر المدرسة يوم الإثنين الموافق ١ / ١١ / ٢٠٢١.

قام المستشار سعد الدسوقي مدير نيابة أشمون الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٦٦٥لسنة ٢٠٢١، وإحالتها لـ أحمد حمدي وكيل النيابة، لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض على سيادته فور انتهاء التحقيقات.

 

النيابة الإدارية تحقيقات اشمون أحمد حمدي هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية جرح قطعي

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