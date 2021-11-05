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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القصة الكاملة للقبض على شخصين بعد فيديو متحرش الردسي في السعودية

صدى البلد

أعلنت شرطة مكة المكرمة، تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي لشخص حاول التحرش بطفلة تبلغ من العمر 14 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية تمكنت من "تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي".

وانتشر مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي لشخصين " أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم".

وأشار المتحدث إلى أنه "جرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما".

وانتشر هاشتاج "متحرش الردسي" في السعودية الأربعاء، حيث تم تداول مقطع مصور قيل إنه "لرجل يستوقف فتاة في أحد مولات جدة ويطلب منها أسماء حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعندما رفضت الفتاة الحديث معه، قام باستدعاء أصدقائه، حيث تم التحرش بها لفظيا بشكل جماعي".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الفتاة تبلغ من العمر 14 فيما يبلغ عمر الرجل 40 عاما، وهو ما أثار غضب من تداولوا المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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