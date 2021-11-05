مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار الكتلة الخاسرة في الانتخابات العراقية.. فيديو

اندلعت في العاصمة العراقية بغداد مظاهرات لمناصري الكتلة الخاسرة في الانتخابات العراقية، الرافضة لنتائج الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين وقوى الأمن في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وكان ما يعرف باسم بـ"الإطار التنسيقي"، الذي يضم تحالف "الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" وكتائب "حزب الله" وتيارات أخرى، أصدر بيانا يحمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي"، وهدد بالتصعيد في حال لم يتم تعديل نتائج الانتخابات، التي فازت بها الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر.

وصوت العراقيون في العاشر من أكتوبر الماضي في الانتخابات النيابية، وهي خامس انتخابات من نوعها منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة.

وأجريت الانتخابات في وقت مبكر عن موعدها، استجابة لمظاهرات حاشدة شهدتها البلاد لعدة أشهر وطالبت بإصلاح سياسي.