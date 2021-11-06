إعادة محاكمة 6 متهمين بـ «أحداث عنف عابدين» .. اليوم

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف عابدين والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير 2014 ونتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة ٢٥يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.