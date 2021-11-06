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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعادة محاكمة 6 متهمين بـ «أحداث عنف عابدين» .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف عابدين والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير 2014 ونتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة ٢٥يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

محاكمة إعادة محاكمة أحداث عنف عابدين عنف عابدين حركة 6 أبريل

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