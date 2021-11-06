أخبار التعليم| شوقي: سننتهي من تطوير التعليم الفني بحلول 2024.. عاصفة شمسية جديدة تهدد الأرض.. وزير التعليم: مصر خالية من الأمية قبل 2030

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة السويس تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز تأهيل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين

أصدر الدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس ، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز تأهيل الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

التعليم: سننتهي من تطوير التعليم الفني بحلول عام 2024 وهذه أبرز إنجازاتنا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها.

وزير التعليم يحل أزمة مدرسة المكفوفين بالمعصرة

وجه ائتلاف معا نستطيع مناشدة عاجلة الى الدكتور طارق شوقي بخصوص مدارس المكفوفين.

وزير التعليم: مصر خالية من الأمية قبل 2030

شارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، في احتفال تسلم جامعة عين شمس جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية في مصر.

طلاب جامعة الأقصر يشاركون في الملتقى الأول لطلاب من أجل مصر

شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر من مختلف الكليات بجامعة الأقصر، في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية الذي تستضيفه جامعة القاهرة تحت شعار "معا بالعلم والعمل"

آكلي لحوم البشر .. عاصفة شمسية جديدة تهدد الأرض

حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا «NOAA»، من عاصفة شمسية جديدة أطلقت عليها عاصفة «آكلي لحوم البشر» نظرا لشدتها المتوقعة.

الآن .. فرصة مثالية لتصوير أجمل مشاهد فلكية تشهدها السماء

يشهد العالم الآن ظاهرة فلكية جديدة يكون كوكب الزهرة على بعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة مما يوفر لمصوري النجوم توثيق واحد من أجمل السدم في مجرة درب التبانة، فى ظاهرة فريدة ينتظرها ويترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد المنشآت الرياضية والمدن الجامعية

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للقرية الأولمبية والمدن الجامعية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتنظيم الدورة العربية لخماسيات كرة القدم التى تنطلق في الرابع عشر من نوفمبر الجارى.