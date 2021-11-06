وزير التعليم يحل أزمة مدرسة المكفوفين بالمعصرة

وجه ائتلاف معا نستطيع مناشدة عاجلة الى الدكتور طارق شوقي بخصوص مدارس المكفوفين.



وقال ائتلاف معا نستطيع في رسالة لوزير التعليم : تم إنشاء مدرسة للمكفوفين في منطقة المعصره، و من المعروف أن مناطق حلوان ومايو وطره ودار السلام والمعادي لا يوجد فيها الان الا مدرسة واحدة للمكفوفين ، لتغطية هذه المناطق، وكان قرار إنشاء هذه المدرسة سبب في سعادة الكثير من أولياء الأمور والطلاب، مضيفا أن الائتلاف في رسالته لوزير التربية والتعليم : المفاجأة انه تم تخصيص هذه المدرسة للبنين فقط، مما تسبب في صدمة للبنات.



ولهذا تقدم ائتلاف معا نستطيع لوزير التربية والتعليم ، بإلتماس تطلب فيه أن تكون هذه المدرسة مشتركة بين البنين والبنات.

و من جانبه لم يتأخر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الإستجابة لهذا المطلب

، فكان رده سريعا وحاسما لصالح أولادنا وبناتنا، حيث اكد وزير التربية التعليم انه تم التعامل فورا مع مديرية تعليم القاهرة لجعل المدرسة مشتركة.

وعلى جانب آخر.. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الرؤية الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني في مصر ، تضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وذلك من خلال :

تطوير المناهج الدراسية واعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات

تم البدء في تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارات والمهارات بدءاً من العام الدراسي الجديد 2021/2022 في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500 مدرسة

تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم

تم إدخال تخصصات جديدة بالتعليم الفني مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في كافة مدارس التعليم الفني بحلول عام 2024، فضلاً عن تحسين الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات معهم.

والتقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماريو ساندر رئيس قسم التعاون الإنمائي مع الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) بجمهورية ألمانيا الاتحادية والوفد المرافق له؛ لمناقشة آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين، في مجال تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني.

واستعرض شوقى أوجه التعاون فى مجال التعليم الفنى مع الجانب الألمانى، والتى من أبرزها مشروع تعزيز العمالة EPP-III، والدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل TCTI، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة القومية المصرية لضمان الجودة والاعتماد ETQAAN لجميع مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى أنه من ضمن مجالات التعاون المشتركة مع الجانب الألمانى إنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني والمهني، والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير نظام التعليم المزدوج في مصر، وإنشاء مراكز/الاختصاص بدعم من KfW والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه أكد ماريو ساندر، على الدور الكبير الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثنيًا على التطور الكبير في مجالات التعاون بين الوزارتين في الآونة الأخيرة من أجل تعليم فنى متطور.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أولويات تحول الوزارة لنظام 2.0 فى التعليم الفني، والذي تضمن إنشاء هيئة للجودة، المناهج القائمة على الجدارات، وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى إشراك أصحاب العمل والتعلم القائم على العمل، وتوسيع النظام المزدوج وإنشاء مراكز التميز/الكفاءة.