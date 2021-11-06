لميس الحديدي تكشف ماذا قال السفير البريطاني عن محمد صلاح.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن اليوم، سيكون هناك حوار بينها وبين السفير البريطاني الذى بدأ عملة في القاهرة سفيرا لبلاده في مصر منذ سبتمبر العام الماضي .

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجه " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن السفير البريطاني سيتحدث عن مؤتمر المناخ وعن الاستثمارات البريطانية في مصر وعن موقفهم تجاه قضية سد النهضة وعن الأوضاع في ليبيا وسيكشف لنا عن زيارة الأمير البريطاني إلى مصر بعد أسبوعين .

وأوضحت لميس الحديدي ، إن السفير البريطاني سيتحدث أيضا عن النجم محمد صلاح وقال إن محمد صلاح ليس من هذا الكوكب، وتؤكد أن السفير البريطاني يتحدث العربية بلكنة مصرية ويأكل كشري من محل أبو طارق.