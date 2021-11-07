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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في أول ظهور تلفزيوني.. عمرو دياب: بحاول أبقى على طبيعتي وملبسش بدلة في سنى ده | نوستالجيا

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

حصد الفنان عمرو دياب شهرة كبير بين أبناء جيله، ولا يزال مستمرا في جذب المزيد من المعجبين بطراز أغانيه المميزة، حتى الآن، وكانت أول أغنية له باسم "الزمن" من كلمات وتلحين مكتشفه الملحن هاني شنودة.

وقال الفنان عمرو دياب، في أول ظهور تلفزيوني له مع الإعلامية فريال سالم، في برنامج "عرض خاص"، والذي عرض على فضائية "الثانية"، إنه طالب في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ الغناء منذ أن كان طالبا بالمدرسة، متابعا:  "أنا عندي 21 سنة ونصف وحولت من معهد تجاري للمعهد العالي للموسيقى".

وأضاف عمرو دياب، خجلا من الكاميرا: "بالنسبالي كشاب بحاول أكون حر في غنائي وأكون بطبيعتي وملبسش بدلة وكرافتة وأنا في سني ده".

وأردف: “مش بلبس بدلة غير في المناسبات وبحاول أبرز صورة الشاب العادي، وأغني أغاني تشبه سني”. 

وفي سياق التريند الأخير للنجم، .كشفت التونسية أميرة بو ربيع، الفتاة التى تصدرت صورتها مع الفنان عمرو دياب من كواليس حفله الغنائي في "إكسبو دبي" تريند مواقع التواصل الاجتماعي، أنها من أشد معجبيه، ولم يخطر ببالها حدوث ذلك الموقف.

وقالت أميرة بو ربيع، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي، من داخل منزلها في دبي: “أنا الفتاة الخفية من Expo دبي 2020، أنا تونسية الجنسية كما هو واضح من اللهجة، واسمي أميرة، أنا سوبر فان لعمرو دياب، ومقيمة في دبي بشتغل،  كنت مع محبي عمرو دياب ومتوقعتش التريند، وبعدين صار وكان كتير حلو”.

عمرو دياب توك شو الفنان عمرو دياب برنامج عرض خاص أول ظهور لعمرو دياب

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