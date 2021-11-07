عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضر كثيرًا بالمجتمعات المسلمة

وزير الأوقاف: الجهل
وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضر كثيرًا بالمجتمعات

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن هناك أمرين أضرَّا بالخطاب الديني بل بصورة المجتمعات المسلمة ، هما الجهل والمغالطة ، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم ، وأما الآخر فداء أخطر يحتاج إلى نصاعة الحجة والبرهان لتعرية أصحابه وتفنيد أباطيلهم وبيان متاجرتهم بالدين أو تكسبهم به ، إفراطًا وتفريطًا ، إذ يجب أن نواجه التسيب والانحلال كما نواجه التشدد والغلو ، موقنين بأن كلا طرفي النقيض ذميم وأن كلا منهما يتغذى على الآخر وينمو بنموه ، فديننا قائم على الوسطية دون إفراط أو تفريط.

 

وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته بالمؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تحت عنوان: "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية" ، بحضور كلٍّ من د/ شوقي علام مفتي الجمهورية ، ود/ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف ، ود/ محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، ود/ أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ، ود/ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ، ود/ محمود صديق حسن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث ، ود/ أحمد حسين محمد إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، وعدد من كبار العلماء والمفكرين وعدد من باحثي الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، أنه تأتي أهمية دراسة العلوم الشرعية والإنسانية دراسة دقيقة واعية متخصصة ، فهي الميزان الدقيق الذي تستقيم به حياة الناس عقيدة وأخلاقًا وقيمًا ، ألم يلخص نبينا (صلى الله عليه وسلم) الهدف الأسمى لرسالته العظيمة بقوله (صلى الله عليه وسلم) : "إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ" .

 

وأشار إلى أنه أما عن أوجه الالتقاء بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية ، مؤكدا أن أحدًا لا يستطيع فهم العلوم الشرعية فهما دقيقا دون إلمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية القائمة على رصد وتحليل الواقع الإنساني وثبر أغوار النفس الإنسانية وعاداتها وتقاليدها ، ومن هنا فإنني أوصي بالتوسع في دراسة العلوم الإنسانية وبخاصة علم النفس وعلم الاجتماع والحضارة الإنسانية كمكونات أساسية لبناء الأئمة والخطباء وهذه غاية العلوم الشرعية والإنسانية ، شريطة أن تؤخذ من أهلها المتخصصين غير المتاجرين بالدين.

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية الخطاب الديني

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. أزمة محمد رمضان مستمرة في المغرب.. وحادث مأسوي في حفل ترافيس سكوت الموسيقي

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

بعد جدل برلماني.. هالة السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يضع لنا إطارًا مؤسسيًا

انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الـ 43|فيديو

حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضر كثيرًا بالمجتمعات المسلمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

أمام أعين والده.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات "قطر الموت" في السعودية

فيديو

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ