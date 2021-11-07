شاهد.. بسمة الملا تقدم وصفة لعلاج وحرق الدهون وطرد السموم

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية وصفة لعلاج وحرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.



مقادير الوصفة:

1 كوب أناناس

نصف ملعقة مسحوق قرفة

2 ملعقة عصير ليمون

رشة فلفل أسود

ووجهت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، نصيحة للرجال السمينة وأصحاب الوزن الزائد بصفة عامة بممارسة كرة القدم، معقبة: "اتحرك وانهج يا تخين عشان تطلع ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تحرق الدهون".

وأضافت بسمة الملا خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "هتلاحظ التغيير ده في اللبس، وفي النفس، وفي الحركة، وفي صحتك بصفة عامة".

وتابعت خبيرة التغذية أنه يجب عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة، بحيث يكون الفرق بين وقت النوم وتناول الطعام يكون ساعتين على الأقل.

وأكملت بسمة الملا أن فيتامين د 3 من أكثر الفيتامينات التي تساعد في حرق الدهون، منوهة إلى أنه ينصح به للأشخاص التي تعاني من قلة الحركة، وضيق في التنفس، لذلك تنصح بتناوله والاستمرار عليه لمدة 3 أشهر متتالية.