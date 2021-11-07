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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتصدر ترند تويتر بعد تعادل ليفربول مع وست هام.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد تعادل الفريق بـ تسديدا صاروخية من أرنولد في شباك فابيانسكي بعد تهيئة الكرة من محمد صلاح .

 

ودشن عدد كبير من جمهور الكرة هاشتاج “ محمد صلاح ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى : 

 

و عادل فريق ليفربول النتيجة أمام مضيفه وست هام يونايتد ، باستاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

وأحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة مع الدقيقة 39 ليسددها أرنولد صاروخية في شباك فابيانسكي بعد تهيئة الكرة من محمد صلاح .

وتقدم وست هام في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق ركنية سكنت الشباك بشكل مباشر عن طريق بابلو فورنالس بعدما ارتقى أليسون بيكر من أجل التعامل مع الكرة، لكنه لم يحسن إدارة الموقف.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

بينما يأتي وست هام يونايتد المتوهج، في المركز الرابع خلف ليفربول برصيد 20 نقطةـ أي بفارق نقطتين فقط.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، ربيرتسون، فابينيو، هندرسون، أوكساليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح البريميرليج ليفربول

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