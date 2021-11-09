غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يحذر معارض السيارات من الأوفر برايس

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأوفر برايس غير قانوني ويضر بالممارسات التجارية المشروعة والتي يجب أن تنظم داخل السوق، مؤكدًا أنه إذا لم يتم السيطرة علي هذه الظواهر سيحدث فوضي في السوق.

وأضاف أيمن حسام الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الجهاز أصدر مجموعة من القرارات التي ستعمل علي التحكم في سوق السيارات وإنهاء ظاهرة الأوفر برايس، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخذها جاءت بناء علي قانون وليست إجراءات استثنائية.

وأوضح أيمن حسام، أن أوفر برايس تنقسم إلي عدة ممارسات منها إعلان سعر السيارة المنصوص عليه في القانون، مؤكدا أن الحد الأقصى للعقوبة سيبدأ من 500 ألف جنيه ويصل إلي 2 مليون جنيه.