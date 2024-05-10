مصرع عقيد شرطة إثر تصادم سيارته بـ"جمل" على طريق بني سويف الزعفرانة

لقي ضابط شرطة ببني سويف مصرعه صباح اليوم الجمعة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع "جمل" علي طريق بني سويف الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد الوحدة الكيلو 3

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و" جمل " علي طريق بني سويف الزعفرانة اتجاه البحر الأحمر بعد الوحدة الكيلو 3، ما أسفر عن مصرع أحمد صلاح الدين علي يونس 40 سنة عقيد شرطة بالأمن المركزي ببني سويف ، مقيم بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف

جرى نقل الجثة إلي مستشفى بني سويف الجامعي إلى ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

