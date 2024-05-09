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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: إزالة 102 تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

صدى البلد


تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات ،التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف    

 

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جاء ذلك  خلال مناقشته للتقرير ،الذي  أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن الإشارة  إلى أن إجمالي ما تم إزالته، قد وصل إلى 102 حالة تعد( 55حالة على مساحة 4 أفدنة  و18 قيراطا+ 47 حالة واحدة على مساحة 5524 )،وذلك منذ بدء المرحلة الثالثة في  في 20 أبريل 2024 وحتي الثلاثاء 7 مايو الشهر الجاري

يُذكرأن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "،تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها  إزالة 222 حالة ،و تختتم بالمرحلة الثالثة  في الــ  9 مايو 2024

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