مشروعات بـ3,9 مليار جنيه.. تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية في بني سويف

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

وأوضحت أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".

وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف يصل إلى 274 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 23/2024 تبلغ 3,9 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بني سويف بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 25,5%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 801 مليون جنيه بنسبة 20,5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 742 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الإسكان 376 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 270 مليون جنيه بنسبة 7%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 710,5 مليون جنيه بنسبة 18%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف 66 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 956 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 6 وحدات إجتماعية، 12 مجمع خدمات زراعية، 14 نقطة إسعاف، 42 وحدة صحية، إلى جانب إنشاء 780 فصل دراسي، 123 مدرسة، 4 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 6 محطات مياه شرب، 66 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 63 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 29 مركز شباب، 12 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 26 مكتب بريد، 12 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (160 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 400 كم، إنشاء 36 كوبري ري، 66 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 127 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة بني سويف ، 51 مشروعا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 311,3 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.