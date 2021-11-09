بالمتحف المصري بالتحرير.. كيف مجد المصريون أسلافهم عبر العصور؟

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المعرض المؤقت "أرواح ممجدة: تبجيل الأسلاف في مصر عبر العصور" المقام بالمتحف المصري بالتحرير بحضور نيكول شامبين نائب رئيس البعثة الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والدكتورة لويس برتينى الرئيس التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي فى مصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة وقيادات الوزارة ومركز البحوث الأمريكي بمصر.

حقب تاريخية

وقد تم إقامة هذا المعرض المؤقت بالتعاون بين وزارة السياحة الآثار ومركز البحوث الأمريكي في مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة وسوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر حتي 9 فبراير2022، ويهدف المعرض لتسليط الضوء على عادات تبجيل الأسلاف في مصر عبر الحقب التاريخية المختلفة منذ عصور مصر القديمة وحتي الوقت الحاضر باستخدام الأدلة المتنوعة المتاحة من حيث النصوص والصور والتقاليد، من خلال واحد وأربعين قطعة أثرية تم اختيارها من المتاحف المختلفة.



كما يوضح المعرض من هو المتوفى المبجل ولماذا تم تمجيده، وكذلك يتتبع التقاليد التي تربط بين العصور السابقة والعصر الحالي من خلال عرض عدد من القطع الأثرية؛ ومنها لوحة للملك أمنحتب الأول وأيقونة القديس مار مينا ورداء كهنوتي وغطاء نصفى للمدعوة خندجر وغطاء قبر السيد البدوي من النسيج الحرير المطرز والحلية الشريفة بخط مصطفى عزت أفندي.

وعلي هامش المعرض سيتم تنظيم مؤتمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من الغد الأربعاء، ١٠ نوفمبر الجاري بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويعقد من خلاله عدة جلسات نقاشية وندوات مختلفة تقدم فيها دراسات أكاديمية وحلقات نقاش تركز على الممارسات الحالية المتعلقة بتبجيل الأسلاف، والتي قد ترجع إلى مصر القديمة.

ويكشف مركز البحوث الأمريكي في مصر خلال المعرض والمؤتمر عن الشخصيات التي كرمها المصريون وكيفية تكريمهم، حيث إنه في مصر القديمة كان الملوك يبجلون ومعهم بعض الأشخاص ذوي المكانة البارزة والأسلاف أيضاً، وفي المسيحية بجل المصريون العائلة المقدسة والقديسين وبعض البارزين في المجتمع، أما في الإسلام فقد عظم المصريون جميع الأنبياء وآل البيت وأولياء الله الصالحين.