خطوة جديدة من الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان في مصر

أجرى سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن، حوارا بنَّاءً، حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك خلال جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة والذي عقد في نوفمبر خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتناول الحوار بين الوزيرين الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير ومكافحة العنصرية وتمكين المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما شَمِل الحوار موضوعات حقوق الإنسان في المحافل متعددة الأطراف.

ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما رحبت الولايات المتحدة بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، وكذلك بالخطط الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، بالتعاون مع المجتمع المدني.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار حول حقوق الإنسان.‬